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«Рёнхап:» южнокорейские нефтекомпании замещают российские на мировом рынке дизтоплива

Производители дизельного топлива Южной Кореи стремятся воспользоваться ситуацией и улучшить позиции на международном рынке после того, как Россия прекратила экспорт этого вида топлива. Об этом во вторник сообщило «Рёнхап» со ссылкой на отраслевых экспертов.

Производители дизельного топлива Южной Кореи стремятся воспользоваться ситуацией и улучшить позиции на международном рынке после того, как Россия прекратила экспорт этого вида топлива. Об этом во вторник сообщило «Рёнхап» со ссылкой на отраслевых экспертов.

Южная Корея является пятой в мире страной по объемам нефтепереработки с совокупными мощностями порядка 3,2 млн баррелей в день. Сейчас ее компании считаются одними из главных потенциальных бенефициаров перебоев в поставках, поскольку они способны быстро увеличить поставки дизтоплива в Азию и на другие рынки.

13 июля акции SK Innovation Co., крупнейшей нефтеперерабатывающей компании страны, подскочили на 7,09%, а бумаги S-Oil выросли на 5,6%.

Россия, занимающая второе место в мире по экспорту дизтоплива после США, ввела временный запрет на его поставки за рубеж 8 июля. Решение было принято после перебоев в работе НПЗ и дефицита на внутреннем рынке после серии украинских атак на энергетическую инфраструктуру.

Это совпало с периодом, когда перерабатывающие мощности на Ближнем Востоке еще не полностью восстановились, а на рынке сохраняются опасения по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе. Сокращение поставок привело к тому, что маржа переработки дизельного топлива в США выросла с чуть более $60 за баррель в конце июня до более чем $80 в день, когда Москва объявила о запрете экспорта.

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