«Рёнхап:» южнокорейские нефтекомпании замещают российские на мировом рынке дизтоплива

Это совпало с периодом, когда перерабатывающие мощности на Ближнем Востоке еще не полностью восстановились, а на рынке сохраняются опасения по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе. Сокращение поставок привело к тому, что маржа переработки дизельного топлива в США выросла с чуть более $60 за баррель в конце июня до более чем $80 в день, когда Москва объявила о запрете экспорта.