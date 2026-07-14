ВСУ пытались атаковать мотоцикл, на котором бойцы эвакуировали девочку

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские дроны дважды пытались атаковать мотоцикл, на котором офицер эвакуировал десятилетнюю девочку Софию из Константиновки, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода «Южной» группировки старший лейтенант с позывным Куба.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
«Было два захода атаки беспилотных летательных средств. В том числе он заходил два раза на мой мотоцикл, на котором я вывозил Софию. На третий раз он зашел и неудачно сработал», — рассказал Куба.
Он также отметил высокую эффективность работы пунктов воздушного наблюдения.
«На подъезде к другому населенному пункту тоже пытался дрон атаковать, но ребята быстро среагировали, сбили его на лету. Не успел подлететь даже», — добавил офицер.