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ВСУ пытались атаковать мотоцикл, на котором бойцы эвакуировали девочку

ВСУ дважды пытались атаковать мотоцикл, на котором эвакуировали Софию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские дроны дважды пытались атаковать мотоцикл, на котором офицер эвакуировал десятилетнюю девочку Софию из Константиновки, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода «Южной» группировки старший лейтенант с позывным Куба.

Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.

«Было два захода атаки беспилотных летательных средств. В том числе он заходил два раза на мой мотоцикл, на котором я вывозил Софию. На третий раз он зашел и неудачно сработал», — рассказал Куба.

Он также отметил высокую эффективность работы пунктов воздушного наблюдения.

«На подъезде к другому населенному пункту тоже пытался дрон атаковать, но ребята быстро среагировали, сбили его на лету. Не успел подлететь даже», — добавил офицер.

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