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США увеличили ввоз сладкой газировки из России до исторического максимума

РИА Новости: США в мае увеличили закупки газировки из России до максимума.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США в мае увеличили закупки сладкой газировки из России до максимальной суммы за всю современную историю — почти 500 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Так, компании из Штатов ввезли сладкие газированные напитки из РФ на 491,5 тысячи долларов против 144,9 тысячи в апреле. Сумма закупок выросла в 3,4 раза за месяц.

Согласно расчетам агентства, импорт достиг исторического максимума. Ведомство предоставляет данные с 2003 года.

Помимо сладкой газировки, американцы увеличили ввоз минералки из России: ее импорт в мае увеличился до 171,9 тысячи долларов со 110,3 тысячи в апреле.

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