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Медик рассказал, как проводил операцию в 300 метрах от позиций ВСУ

Боец ВС России провел операцию в 300 метрах от позиций ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Военный медик морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Шаман рассказал РИА Новости, что проводил хирургическую операцию всего в 300 метрах от позиций ВСУ.

«Когда понимаешь, что время идет на секунды, приходится действовать быстро. Для иммобилизации и эвакуации поврежденная конечность иногда мешает, поэтому в боевых условиях приходится проводить хирургическую операцию прямо на месте», — рассказал Шаман.

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, подобные манипуляции иногда приходится выполнять непосредственно на линии боевого соприкосновения, когда до позиций противника остается всего 200−350 метров, что требует от медика максимально быстрых и точных действий.

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