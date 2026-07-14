Медик рассказал, как проводил операцию в 300 метрах от позиций ВСУ

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Военный медик морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Шаман рассказал РИА Новости, что проводил хирургическую операцию всего в 300 метрах от позиций ВСУ.
«Когда понимаешь, что время идет на секунды, приходится действовать быстро. Для иммобилизации и эвакуации поврежденная конечность иногда мешает, поэтому в боевых условиях приходится проводить хирургическую операцию прямо на месте», — рассказал Шаман.
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, подобные манипуляции иногда приходится выполнять непосредственно на линии боевого соприкосновения, когда до позиций противника остается всего 200−350 метров, что требует от медика максимально быстрых и точных действий.