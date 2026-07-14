Силы ПВО сбили около 20 БПЛА над Ростовской областью

Средства ПВО за ночь уничтожили около двух десятков украинских беспилотников над Таганрогом и пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, беспилотники были сбиты над Матвеево-Курганским, Шолоховским, Усть-Донецким, Кашарским и Чертковским районами.
Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью.
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