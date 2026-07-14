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Силы ПВО сбили около 20 БПЛА над Ростовской областью

Средства ПВО за ночь уничтожили около двух десятков украинских беспилотников над Таганрогом и пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: RT на русском

Средства ПВО за ночь уничтожили около двух десятков украинских беспилотников над Таганрогом и пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотники были сбиты над Матвеево-Курганским, Шолоховским, Усть-Донецким, Кашарским и Чертковским районами.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью.

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