RCPCH: британские дети рискуют стать самым нездоровым поколением за десятилетия

Так, лишь 84% детей в Великобритании получают обе дозы вакцины против кори, паротита и краснухи (MMR) к пяти годам. Это существенно ниже целевого показателя ВОЗ в 95% и делает страну худшей по этому показателю среди государств «Группы семи» (G7). Кроме того, в Великобритании фиксируется один из самых высоких в Европе уровней смертности от астмы, а младенческая смертность с 2023 года практически не снизилась и остается выше, чем в среднем по ЕС.