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RCPCH: британские дети рискуют стать самым нездоровым поколением за десятилетия

Королевский колледж педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовал отчет, в котором сообщается, что растущее поколение детей в стране станет «одним из самых нездоровых за последние десятилетия». Организация проанализировала 12 показателей, включая состояние полости рта, ожирение, уровень вакцинации, распространенность психических расстройств и астмы. Согласно выводам экспертов, британские дети сейчас входят в число самых нездоровых в Западной Европе, сообщает The Guardian.

Королевский колледж педиатрии и детского здоровья (RCPCH) Великобритании опубликовал отчет, в котором сообщается, что растущее поколение детей в стране станет «одним из самых нездоровых за последние десятилетия». Организация проанализировала 12 показателей, включая состояние полости рта, ожирение, уровень вакцинации, распространенность психических расстройств и астмы. Согласно выводам экспертов, британские дети сейчас входят в число самых нездоровых в Западной Европе, сообщает The Guardian.

Так, лишь 84% детей в Великобритании получают обе дозы вакцины против кори, паротита и краснухи (MMR) к пяти годам. Это существенно ниже целевого показателя ВОЗ в 95% и делает страну худшей по этому показателю среди государств «Группы семи» (G7). Кроме того, в Великобритании фиксируется один из самых высоких в Европе уровней смертности от астмы, а младенческая смертность с 2023 года практически не снизилась и остается выше, чем в среднем по ЕС.

Представитель RCPCH Хелен Стюарт заявила, что сложившаяся ситуация «должна вызывать национальный стыд». По ее словам, государство «категорически не справляется» с обеспечением благополучия детей, особенно из числа этнических меньшинств и малообеспеченных семей.

В RCPCH призвали правительство принять меры: увеличить инвестиции в детское здравоохранение, расширить штат педиатров, улучшить систему сбора медицинских данных и ввести обязательные государственные нормативы для сокращения разрыва в качестве медицинских услуг между богатыми и бедными регионами.

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