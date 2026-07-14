Мирошник: 12 моряков пострадали в акватории Азовского моря от ударов ВСУ

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. 12 моряков на минувшей неделе получили увечья от ударов Вооруженных сил Украины по танкерам и гражданскому флоту в акватории Азовского моря, двое из них погибли. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Украинские формирования развернули беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота в акватории Азовского моря. Интенсивным налетам подверглись десятки судов, осуществлявших транспортировку горюче-смазочных материалов. Целью данной террористической операции стало блокирование морских путей доставки нефтепродуктов и топливная блокада южных регионов. В результате серии варварских атак пострадали 12 моряков на атакованных судах, двое из которых погибли», — сказал он.