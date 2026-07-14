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Дмитриев: Евросоюз хочет свалить ответственность за свои проблемы на Россию

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что европейские и британские бюрократы не признают собственных ошибок и пытаются переложить ответственность за свои проблемы на Россию.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что европейские и британские бюрократы не признают собственных ошибок и пытаются переложить ответственность за свои проблемы на Россию.

По его словам, именно поэтому конфронтация с Россией «так важна для них».

«Чтобы уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — подчеркнул Дмитриев.

Так Глава РФПИ прокомментировал публикацию профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дисена, который написал, что британские политики используют антироссийскую риторику, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач.

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