Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что европейские и британские бюрократы не признают собственных ошибок и пытаются переложить ответственность за свои проблемы на Россию.
По его словам, именно поэтому конфронтация с Россией «так важна для них».
«Чтобы уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — подчеркнул Дмитриев.
Так Глава РФПИ прокомментировал публикацию профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дисена, который написал, что британские политики используют антироссийскую риторику, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач.