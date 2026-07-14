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«Совершенное безумие»: Каллас раскритиковали за слова о России

лава европейской дипломатии Кая Каллас столкнулась с жесткой критикой после того, как призналась в непонимании геополитической торговли с Россией.

лава европейской дипломатии Кая Каллас столкнулась с жесткой критикой после того, как призналась в непонимании геополитической торговли с Россией. Кипрский журналист Алекс Христофору назвал ее слова безумием и заявил, что такие заявления позорят Евросоюз.

«Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чем Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике», — заявил Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он также добавил, что ЕС серьезно просчитался с новым пакетом санкций, а слова Каллас только усугубили ситуацию.

Напомним, 13 июля Каллас сообщила, что Евросоюз исключил рыбу из 21-го пакета санкций, поскольку она имеет стратегическое значение и способна тормозить важные геополитические процессы. При этом министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис отметил, что страны ЕС пока не могут согласовать запрет на морские перевозки и ужесточение ограничений на российский сжиженный природный газ.

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