«Совершенное безумие»: Каллас раскритиковали за слова о России

Напомним, 13 июля Каллас сообщила, что Евросоюз исключил рыбу из 21-го пакета санкций, поскольку она имеет стратегическое значение и способна тормозить важные геополитические процессы. При этом министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис отметил, что страны ЕС пока не могут согласовать запрет на морские перевозки и ужесточение ограничений на российский сжиженный природный газ.