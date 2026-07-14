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В Ростовской области отразили налет БПЛА, сбито около 20 дронов

В Ростовской области ночью 14 июля системы ПВО отразили массированный налет беспилотников противника.

В Ростовской области ночью 14 июля системы ПВО отразили массированный налет беспилотников противника.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, атаке БПЛА подверглись Таганрог, Матвеево-Курганский, Шолоховский, Усть-Донецкий, Кашарский, Чертковский районы.

Силами ПВО и мобильных огневых групп уничтожено около 20 беспилотников.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — уточнил губернатор.

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