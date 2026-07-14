В Ростовской области отразили налет БПЛА, сбито около 20 дронов

В Ростовской области ночью 14 июля системы ПВО отразили массированный налет беспилотников противника.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, атаке БПЛА подверглись Таганрог, Матвеево-Курганский, Шолоховский, Усть-Донецкий, Кашарский, Чертковский районы.
Силами ПВО и мобильных огневых групп уничтожено около 20 беспилотников.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — уточнил губернатор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше