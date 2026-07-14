Reuters: ПВО Иордании перехватила четыре ракеты в воздушном пространстве страны

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Средства ПВО Иордании перехватили четыре ракеты, которые были запущены утром 14 июля с территории Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters.
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