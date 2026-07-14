Лукашенко назвал факторы, объединяющие белорусов и французов

Президент заверил, что в Беларуси высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем и заинтересован в сохранении гуманитарных и экономических контактов. Он также выразил уверенность, что в нынешних условиях умение слышать, уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма, которые присущи обеим нациям, являются единственным путем к миру в Европе и во всем мире.