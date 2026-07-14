Лукашенко назвал факторы, объединяющие белорусов и французов

По словам Лукашенко, в Беларуси видят стремление миллионов французов к миру и с большим уважением относятся к простым гражданам этой страны, которые «остаются верными своим духовным корням, защищенным предками принципам справедливости и равенства».
Белорусский лидер подчеркнул, что многолетние исторические связи между Беларусью и Францией нельзя отменить решениями брюссельских бюрократов.
«Такие глубинные ценности, как право на собственную идентичность и независимость, приверженность дружбе, безопасности и созидательному труду на своей земле, объединяют наши народы и являются надежным фундаментом для возобновления белорусско-французского сотрудничества по всем направлениям», — сказал он.
Президент заверил, что в Беларуси высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем и заинтересован в сохранении гуманитарных и экономических контактов. Он также выразил уверенность, что в нынешних условиях умение слышать, уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма, которые присущи обеим нациям, являются единственным путем к миру в Европе и во всем мире.
Лукашенко пожелал французам мудрости, сплоченности, благополучия и успехов в начинаниях на благо Франции.
День взятия Бастилии.
Каждый год 14 июля Франция празднует национальный праздник республики — День взятия Бастилии. Именно в этот день в 1789 году участники Великой французской революции штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, которая являлась символом королевского деспотизма.
Праздник был официально установлен еще в 1880 году.
Традиционно официальная программа празднования начинается накануне с балов. В сам День взятия Бастилии проводится военный парад на Елисейских полях. Мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей стране.