«Бюрократы ЕС и Великобритании никогда не признают ошибок и пытаются свалить на Россию все ужасные проблемы, которые сами создали. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них — чтобы избежать ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — написал он в X.