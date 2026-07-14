Дмитриев: бюрократы ЕС и Британии пытаются свалить на РФ созданные ими проблемы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Бюрократы Евросоюза и Великобритании не признают собственных ошибок и пытаются обвинить Россию во всех созданных ими проблемах. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Бюрократы ЕС и Великобритании никогда не признают ошибок и пытаются свалить на Россию все ужасные проблемы, которые сами создали. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них — чтобы избежать ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — написал он в X.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию норвежского политолога Гленна Дизена, где тот отметил, что антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уйти от ответственности и переложить вину за собственные неудачи.