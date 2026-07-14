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Дмитриев: бюрократы ЕС и Британии пытаются свалить на РФ созданные ими проблемы

Глава РФПИ прокомментировал публикацию норвежского политолога Гленна Дизена, где тот отметил, что антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уйти от ответственности.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Бюрократы Евросоюза и Великобритании не признают собственных ошибок и пытаются обвинить Россию во всех созданных ими проблемах. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Бюрократы ЕС и Великобритании никогда не признают ошибок и пытаются свалить на Россию все ужасные проблемы, которые сами создали. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них — чтобы избежать ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — написал он в X.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию норвежского политолога Гленна Дизена, где тот отметил, что антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уйти от ответственности и переложить вину за собственные неудачи.

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