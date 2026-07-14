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Семь украинских беспилотников уничтожены над Тульской областью

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили ещё семь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили ещё семь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Миляев проинформировал об уничтожении четырёх БПЛА над Тульской областью.

Также стало известно, что средства ПВО за ночь уничтожили около двух десятков украинских беспилотников над Таганрогом и пятью районами Ростовской области.

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