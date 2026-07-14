Глава Башкирии Хабиров сообщил об отражении атаки БПЛА на промзону Салавата

Массированная атака украинских беспилотников на промышленную зону Салавата отражена. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
По его словам, после падения обломков сбитых дронов возникли несколько очагов задымления.
Хабиров отметил, что оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий. Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что средства ПВО за ночь уничтожили около двух десятков украинских беспилотников над Таганрогом и пятью районами Ростовской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше