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На выборах в Госдуму выдвинут кандидат по Шелеховскому округу

Иркутская область, НИА-Байкал — По округу № 97 (Шелеховский) на выборах депутатов Госдумы документы о выдвижении представил кандидат Григорий Красовский.

Источник: НИА Байкал

Он выдвинут Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

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