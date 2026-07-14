На выборах в Госдуму выдвинут кандидат по Шелеховскому округу

Он выдвинут Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.
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Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.Читать дальше