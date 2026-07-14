Лукашенко обратился к народу Франции, назвав единственный путь к миру

Как подчеркнул Лукашенко, в стране высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем, заинтересован в сохранении как экономических, так и гуманитарных контактов. Глава Беларуси сказал про условия глобальной нестабильности и глубокого кризиса доверия. Он уверен: умение слышать, уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма является единственным путем к миру в Европе и миру во всем мире.