Лукашенко обратился к народу Франции, назвав единственный путь к миру

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником Французской Республики и назвал единственный путь к миру. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По словам Александра Лукашенко, в Беларуси видят стремление миллионов французов к миру. Кроме того, в стране с большим уважением относятся к простым гражданам Франции, которые по-прежнему остаются верными своим духовным корням, а также защищенным предками принципам справедливости и равенства.
— Вековые исторические связи между нашими странами невозможно отменить решениями брюссельских бюрократов, — заявил президент Беларуси.
Глава государства обратил внимание на ценности, которые объединяют народы двух стран и являются надежным фундаментом для возобновления сотрудничества Беларуси и Франции по всем направлениям. Среди них приверженность дружбе, безопасности и созидательному труду на своей земле, право на собственную идентичность и независимость.
Как подчеркнул Лукашенко, в стране высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем, заинтересован в сохранении как экономических, так и гуманитарных контактов. Глава Беларуси сказал про условия глобальной нестабильности и глубокого кризиса доверия. Он уверен: умение слышать, уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма является единственным путем к миру в Европе и миру во всем мире.
Ранее Александр Лукашенко сказал, где в Беларуси скоро будет огромное количество украинцев.
Тем временем Лукашенко сделал заявление о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь.
Также глава республики назвал товар, на который у поляков заоблачные цены.