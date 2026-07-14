Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к народу Франции, назвав единственный путь к миру

Лукашенко сказал про возобновление сотрудничества Беларуси и Франции.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником Французской Республики и назвал единственный путь к миру. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси видят стремление миллионов французов к миру. Кроме того, в стране с большим уважением относятся к простым гражданам Франции, которые по-прежнему остаются верными своим духовным корням, а также защищенным предками принципам справедливости и равенства.

— Вековые исторические связи между нашими странами невозможно отменить решениями брюссельских бюрократов, — заявил президент Беларуси.

Глава государства обратил внимание на ценности, которые объединяют народы двух стран и являются надежным фундаментом для возобновления сотрудничества Беларуси и Франции по всем направлениям. Среди них приверженность дружбе, безопасности и созидательному труду на своей земле, право на собственную идентичность и независимость.

Как подчеркнул Лукашенко, в стране высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем, заинтересован в сохранении как экономических, так и гуманитарных контактов. Глава Беларуси сказал про условия глобальной нестабильности и глубокого кризиса доверия. Он уверен: умение слышать, уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма является единственным путем к миру в Европе и миру во всем мире.

Ранее Александр Лукашенко сказал, где в Беларуси скоро будет огромное количество украинцев.

Тем временем Лукашенко сделал заявление о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь.

Также глава республики назвал товар, на который у поляков заоблачные цены.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше