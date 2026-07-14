В Иркутской области начала работу «горячая линия» связи с избирателями

Жители региона могут обратиться по телефону (8 395 2) 25−60−68 и получить ответы на вопросы, касающиеся организации выборов депутатов Государственной Думы, депутата Заксобрания по округу № 18, депутатов муниципальных дум.
Кроме этого, по телефону можно уточнить адрес участковой комиссии, узнать, как подать заявление по «Мобильному избирателю», пригласить комиссию для голосования на дому.
Звонки принимают в рабочие дни с 9 до 17 часов, в выходные — с 10 до 16 часов, сообщает пресс-служба облизбиркома.
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