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В Иркутской области начала работу «горячая линия» связи с избирателями

Иркутская область, НИА-Байкал — В Избирательной комиссии Иркутской области начала работу «горячая линия» связи с избирателями.

Источник: Alexander Andrews/CC0

Жители региона могут обратиться по телефону (8 395 2) 25−60−68 и получить ответы на вопросы, касающиеся организации выборов депутатов Государственной Думы, депутата Заксобрания по округу № 18, депутатов муниципальных дум.

Кроме этого, по телефону можно уточнить адрес участковой комиссии, узнать, как подать заявление по «Мобильному избирателю», пригласить комиссию для голосования на дому.

Звонки принимают в рабочие дни с 9 до 17 часов, в выходные — с 10 до 16 часов, сообщает пресс-служба облизбиркома.

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