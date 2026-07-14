Дмитриев заявил, что ЕС использует конфронтацию с Россией для ухода от проблем

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о срыве возможного мирного соглашения по Украине. По его словам, переговоры в Белоруссии и Турции могли привести к договорённостям, но процесс остановился после вмешательства западных стран. Министр отметил, что сейчас сторонам придётся искать компромисс, который не устроит полностью ни одну из них.