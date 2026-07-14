Мэр Свирска рассказал подробности спасения летчиков упавшего Ту-22М3

IrkutskMedia, 14 июля. Мэр Свирска Владимир Орноев вручил благодарственные письма местным жителям, которые спасли двух летчиков потерпевшего крушение военного самолета Ту-22М3. Сразу после авиакатастрофы жизнь двух членов экипажа висела на волоске: один упал в воду и приводнился удачно, а вот второй летчик упал так, что его жизнь была под угрозой. Благодаря неравнодушию и быстрому реагированию команды речного порта, летчики были спасены. О том, как свирчане спасли членов экипажа, рассказывается на видео.
«Сегодня у меня был особенный день. Не парадный и не протокольный, а очень личный, трогательный до глубины души. Мы вручали благодарственные письма. Но за этими казенными словами скрывается то, от чего до сих пор подступает комок к горлу. Жизнь двух летчиков висела буквально на волоске. Они упали в воду. Один приводнился удачно, а вот второй — страшно подумать, какие секунды тогда отсчитывала судьба. Руководство гарнизона сказало мне сегодня: если бы не наши ребята, они бы просто не успели. Оставались секунды. Всего лишь секунды отделяли парня от ледяной бездны», — сообщил Владимир Орноев.
По его словам, в этот момент рядом оказалась команда речного порта, экипажи «Тайфуна» и «Рудногорска». Они не раздумывали ни мгновения, спустили на воду средства передвижения и бросились спасать членов экипажа.
«Сделали невозможное, вытащили человека буквально с того света. Если бы не ваши золотые руки и храбрые сердца, тело этого парня, возможно, искали бы до сих пор. А сегодня он жив. Жив! Низкий поклон вам, родные. За то, что в нашем городе живут такие люди — неравнодушные, настоящие. Те, кто связал свою жизнь с речным флотом, знают цену воде и погоде. Вы подставили плечо, а это плечо оказалось прочнее гранита и дороже любых сокровищ. Вы подарили этим ребятам вторую жизнь», — подчеркнул мэр Свирска.
Владимир Орноев от лица администрации выразил слова благодарности и отдельное огромное спасибо Вячеславу Волосу за четкую организацию и спасение людей на переправе.
«Сегодня вместе с гарнизоном “Белая” мы чествуем вас. Сергей Николаевич от лица командования войсковой части передал слова искренней благодарности. И знаете, глядя в ваши мужественные и скромные лица, я плачу. Это слезы счастья и гордости. Оказалось, что люди живы только благодаря вам. Никто не прошел мимо. Для нас это стало приятным сюрпризом, подтверждением того, что Свирск — город добрых и отважных сердец. Сейчас экипаж из четырех человек жив-здоров, травмы залечиваются», — сказал Владимир Орноев, обращаясь к команде речного порта.
Напомним, дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Боханском районе, неподалеку от села Каменка, 15 июня. Все четверо членов экипажа выжили, они успели катапультироваться. Как позже сообщило Минобороны России, вероятной причиной стала техническая неисправность, отказ двигателей. Стоит отметить, что это третий за неполных два года случай, когда потерпел крушение бомбардировщик в рамках тренировочных полётов. При этом две предыдущих катастрофы не обошлись без жертв.
Первая трагедия случилась 15 августа 2024 года. Тогда Ту-22М3 потерпел крушение во время выполнения планового полёта и рухнул в Черемховском районе. Экипаж увёл машину дальше от населённых пунктов и катапультировался. К сожалению, один из пилотов позже скончался. Разрушений и жертв среди гражданского населения не было, а предварительной причиной называлась техническая неисправность.
Второй авиаинцидент произошел 3 апреля 2025 года. Бомбардировщик-ракетоносец упал в Усольском районе, выполняя тренировочный полет. Экипаж успел катапультироваться, но один из летчиков погиб, остальные члены экипажа госпитализированы. Причиной также была названа техническая неисправность.