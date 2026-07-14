Мэр Свирска рассказал подробности спасения летчиков упавшего Ту-22М3

«Сегодня у меня был особенный день. Не парадный и не протокольный, а очень личный, трогательный до глубины души. Мы вручали благодарственные письма. Но за этими казенными словами скрывается то, от чего до сих пор подступает комок к горлу. Жизнь двух летчиков висела буквально на волоске. Они упали в воду. Один приводнился удачно, а вот второй — страшно подумать, какие секунды тогда отсчитывала судьба. Руководство гарнизона сказало мне сегодня: если бы не наши ребята, они бы просто не успели. Оставались секунды. Всего лишь секунды отделяли парня от ледяной бездны», — сообщил Владимир Орноев.