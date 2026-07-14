В 2022 году российская и украинская делегации в Стамбуле и Белоруссии согласовали проект соглашения, который был парафирован украинской стороной, сообщал в мае президент Владимир Путин. Однако, по словам президента, господин Джонсон призвал не подписывать соглашение, так как оно, по его мнению, несправедливо. Сам Борис Джонсон в 2024 году назвал «полной чушью и российской пропагандой» сообщения о его причастности к срыву мирных переговоров.