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МИД Словакии: переговоры РФ и Украины сорвались из-за Бориса Джонсона

Переговоры России и Украины в 2022 году сорвались из-за вмешательства западных стран и лично Бориса Джонсона, который тогда занимал должность премьер-министра Великобритании, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Переговоры России и Украины в 2022 году сорвались из-за вмешательства западных стран и лично Бориса Джонсона, который тогда занимал должность премьер-министра Великобритании, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

«Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат. С тех пор весь процесс начал лишь усложняться», — сказал господин Бланар в разговоре со Standard.

Министр считает, что сейчас «прийти к соглашению будет трудно», а условиями не будут довольны обе стороны. Он добавил, что сейчас Украине, скорее всего, придется идти на уступки, в том числе территориальные.

В 2022 году российская и украинская делегации в Стамбуле и Белоруссии согласовали проект соглашения, который был парафирован украинской стороной, сообщал в мае президент Владимир Путин. Однако, по словам президента, господин Джонсон призвал не подписывать соглашение, так как оно, по его мнению, несправедливо. Сам Борис Джонсон в 2024 году назвал «полной чушью и российской пропагандой» сообщения о его причастности к срыву мирных переговоров.

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