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Экс-секретарь Совбеза раскрыл детали переговоров с США

Патрушев заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с США.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости рассказал о том, как, будучи секретарем Совета безопасности России, доносил до американских коллег позицию Москвы, объясняя, где Россия не уступит, а где возможны компромиссы.

По словам Патрушева, он всегда выступал за поддержание контактов. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога ни с одной страной мира.

Патрушев отметил, что переговоры с советниками президентов США по национальной безопасности — Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена — не всегда были простыми, но выполняли свою функцию. В результате, по его словам, американцы и европейцы получали четкое представление о том, что для России неприемлемо, где она не уступит, а где есть пространство для переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от диалога ни с Европой, ни с Украиной. По его словам, именно европейские страны самостоятельно прекратили контакты с Россией, а Киев и вовсе на законодательном уровне запретил себе вести переговоры с Москвой.

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