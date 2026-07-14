Экс-секретарь Совбеза раскрыл детали переговоров с США

Патрушев отметил, что переговоры с советниками президентов США по национальной безопасности — Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена — не всегда были простыми, но выполняли свою функцию. В результате, по его словам, американцы и европейцы получали четкое представление о том, что для России неприемлемо, где она не уступит, а где есть пространство для переговоров.