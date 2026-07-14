Опрос показал истинное отношение американцев к войне с Ираном

Иранский конфликт начался после серии ударов США по иранским объектам. Опросы фиксируют рост пессимизма. В Белом доме заявляют, что операция будет продолжаться до достижения целей. Иран, в свою очередь, обещает жёсткий ответ. В Конгрессе усиливаются призывы к дебатам о военной стратегии. Опросы показывают, что американцы всё больше устают от внешних конфликтов.