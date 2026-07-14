Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал истинное отношение американцев к войне с Ираном

Доверие к войне с Ираном падает: 79% ждут затяжного конфликта.

Четверо из пяти американцев (79%) считают, что военный конфликт между США и Ираном будет продолжительным, следует из опроса агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos. При этом в марте подобного мнения придерживались 65%, а поддержка возобновления ударов по Ирану составляет лишь 37%.

Только 18% респондентов заявили, что война «закончится довольно быстро, в течение нескольких недель». Опрос проводился с 10 по 12 июля, в нём приняли участие 1019 человек. Примерная погрешность составляет 4 процентных пункта. США возобновили атаки по иранским объектам с конца июня после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив.

Несмотря на ужесточение риторики Трампа, общественное мнение в США становится всё более скептичным. Поддержка военной кампании снижается на фоне растущих опасений о затяжном характере конфликта и его экономических последствиях. Американцы всё чаще опасаются, что война может перерасти в длительное противостояние.

Падение поддержки войне совпадает с ростом цен на нефть и инфляцией. Многие граждане связывают экономические трудности с военными действиями на Ближнем Востоке. В Вашингтоне продолжают настаивать на необходимости давления на Тегеран.

Иранский конфликт начался после серии ударов США по иранским объектам. Опросы фиксируют рост пессимизма. В Белом доме заявляют, что операция будет продолжаться до достижения целей. Иран, в свою очередь, обещает жёсткий ответ. В Конгрессе усиливаются призывы к дебатам о военной стратегии. Опросы показывают, что американцы всё больше устают от внешних конфликтов.

«У них ничего нет»: Трамп пообещал взять Ормузский пролив.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше