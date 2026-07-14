Опрос показал истинное отношение американцев к войне с Ираном

Четверо из пяти американцев (79%) считают, что военный конфликт между США и Ираном будет продолжительным, следует из опроса агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos. При этом в марте подобного мнения придерживались 65%, а поддержка возобновления ударов по Ирану составляет лишь 37%.
Только 18% респондентов заявили, что война «закончится довольно быстро, в течение нескольких недель». Опрос проводился с 10 по 12 июля, в нём приняли участие 1019 человек. Примерная погрешность составляет 4 процентных пункта. США возобновили атаки по иранским объектам с конца июня после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив.
Несмотря на ужесточение риторики Трампа, общественное мнение в США становится всё более скептичным. Поддержка военной кампании снижается на фоне растущих опасений о затяжном характере конфликта и его экономических последствиях. Американцы всё чаще опасаются, что война может перерасти в длительное противостояние.
Падение поддержки войне совпадает с ростом цен на нефть и инфляцией. Многие граждане связывают экономические трудности с военными действиями на Ближнем Востоке. В Вашингтоне продолжают настаивать на необходимости давления на Тегеран.
Иранский конфликт начался после серии ударов США по иранским объектам. Опросы фиксируют рост пессимизма. В Белом доме заявляют, что операция будет продолжаться до достижения целей. Иран, в свою очередь, обещает жёсткий ответ. В Конгрессе усиливаются призывы к дебатам о военной стратегии. Опросы показывают, что американцы всё больше устают от внешних конфликтов.
«У них ничего нет»: Трамп пообещал взять Ормузский пролив.
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