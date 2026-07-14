Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что немецкое предприятие, выпускающее беспилотники для киевского режима, должно рассматриваться российскими военными как легитимная цель. По его словам, эта продукция используется для убийств мирных жителей и военнослужащих, поэтому удар по такому объекту оправдан с точки зрения международного права.
«Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных, как минимум, для предотвращения террористических атак. Они должны это понимать», — подчеркнул политик в беседе с ТАСС.
Политик также отметил, что очередной пакет военной помощи от Германии свидетельствует о намерении Берлина целенаправленно разжигать конфликт и усиливать его эскалацию.
Тем временем председатель совета международного движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обратил внимание, что Киев выстроил разветвлённую военную инфраструктуру непосредственно на территории ФРГ. Он указал, что украинская сторона ошибочно считает этот тыл полностью защищённым и недосягаемым для ответных действий.