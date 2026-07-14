В Бахрейне в третий раз завыли сирены воздушной тревоги

МВД Бахрейна вновь объявило о включении сирен и призвало граждан сохранять спокойствие и следовать в укрытия. Это уже третье предупреждение за день. Власти не уточняют характер угрозы, но регион остаётся в состоянии высокой напряжённости после заявлений Ирана.