В Бахрейне в третий раз завыли сирены воздушной тревоги

МВД Бахрейна вновь объявило о включении сирен и призвало граждан сохранять спокойствие и следовать в укрытия. Это уже третье предупреждение за день. Власти не уточняют характер угрозы, но регион остаётся в состоянии высокой напряжённости после заявлений Ирана.
Ранее КСИР сообщил, что его силы нанесли удары по американским радарам, дислоцированным в Бахрейне. Иранские военные заявили, что операция стала ответом на агрессивные действия США в регионе. Пентагон пока не комментирует информацию о возможных повреждениях.
Бахрейн является ключевым союзником США в Персидском заливе и местом базирования Пятого флота ВМС США. Эскалация угрозы ставит под вопрос безопасность американского военного присутствия. В регионе усиливается военная активность.
Конфликт между США и Ираном продолжает обостряться. В Ормузском проливе сохраняется неопределённость. США ввели морскую блокаду, Иран угрожает ответными ударами. Жители Бахрейна получают экстренные сообщения. Дипломатические усилия ООН пока не приносят результатов. Регион находится на грани полномасштабного военного столкновения. Власти Бахрейна призывают к спокойствию. Военные объекты США приведены в повышенную готовность. В случае дальнейшей эскалации возможны новые удары.
Опрос показал истинное отношение американцев к войне с Ираном.
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