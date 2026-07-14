The Economist узнал о попытке главы Минобороны Украины сместить Сырского

Как пишет издание со ссылкой на источники в Киеве, напряжение между чиновником и частью военного руководства усилилось на фоне споров о поставках ракет и боеприпасов. При этом представители разведки считают, что у Фёдорова мало возможностей для прямого противостояния с опытным военным командованием.