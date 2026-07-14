«Убивают русских»: Завод дронов для ВСУ в Германии объявлен законной целью ВС РФ

Ранее Life.ru сообщал, что производство ракет-перехватчиков для украинских комплексов Patriot планируют развернуть в Германии, а после завершения конфликта мощности могут перенести на Украину. Первые дополнительные боеприпасы ФРГ сможет выпустить не раньше начала 2027 года. При этом глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил о намерении Берлина стать крупнейшим спонсором военной помощи Киеву.