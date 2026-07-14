«Убивают русских»: Завод дронов для ВСУ в Германии объявлен законной целью ВС РФ

«Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных», — заявил Константинов.
Он призвал немецкие власти учитывать возможные последствия расширения оборонного сотрудничества с Киевом. Новые поставки оружия и запуск совместных производств, считает глава крымского парламента, не приблизят урегулирование, а лишь усилят эскалацию конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что производство ракет-перехватчиков для украинских комплексов Patriot планируют развернуть в Германии, а после завершения конфликта мощности могут перенести на Украину. Первые дополнительные боеприпасы ФРГ сможет выпустить не раньше начала 2027 года. При этом глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил о намерении Берлина стать крупнейшим спонсором военной помощи Киеву.
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