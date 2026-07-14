США объявили о завершении пятичасовой волны ударов по Ирану

Согласно информации Минобороны ОАЭ, в ту же ночь иранские крылатые ракеты атаковали танкеры, принадлежащие Объединенным Арабским Эмиратам. Суда Mombasa и Bahia были поражены в территориальных водах Омана. В результате атаки на Mombasa погиб гражданин Индии, еще восемь человек, среди которых индийцы и украинцы, были ранены.