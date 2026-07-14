В КНР будут судить работавшего с китайскими учеными сейсмолога из США

Юлин Чэнь был арестован сотрудниками госбезопасности КНР 5 ноября 2024 года в аэропорту Пекина, когда он готовился вылететь домой в Бостон после чтения лекций в двух китайских университетах. По данным источников агентства, он никогда не имел допуска к секретной работе в США. Его исследование сейсмических волн производилось в сотрудничестве с китайскими учеными. В работе использовались общедоступные китайские данные, а сами материалы выложены в открытом доступе в интернете.