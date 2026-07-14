ВС РФ нанесли удары по целям в Киеве и порту Южный. Военная операция, день 1602-й

8:35 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 288 беспилотников над регионами России.
8:27.
8:20 ? Возгорание произошло на Афипском НПЗ после падения фрагментов украинских беспилотников, сообщил оперштаб Краснодарского края.
8:15 ? ~Около 20 БПЛА уничтожено ночью в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области~, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
8:10 Удары по предприятиям по производству ракет в Киеве и портовой инфраструктуре в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, отметили в Минобороны.
8:05 ❗️Минобороны: российские вооруженные силы нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве, а также объектам портовой инфраструктуры в порту Южный, используемым ВСУ.
8:00 Сегодня 1602-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.