Страны Запада сорвали мирное урегулирование конфликта на Украине, которое было возможным сразу после его начала, заявил в интервью словацкому изданию Štandard глава МИД Словакии Юрай Бланар.
В понедельник Бланар напомнил, что урегулирование конфликта на Украине было возможно вскоре после его начала на основе договоренностей, достигнутых сторонами на переговорах в Белоруссии и Турции.
«Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда на тот момент британский премьер Борис Джонсон заявил, что страны Запада это соглашение не поддержат. С тех пор весь процесс начал лишь усложняться», — сказал глава словацкого внешнеполитического ведомства.
По его мнению, в настоящий момент «прийти к соглашению будет трудно», так как процесс стал усложняться, а условиями, скорее всего, не будет полностью удовлетворена ни одна из сторон. «Украине, вероятно, придется решить, идти ли на уступки, в том числе и в отношении территории», — заключил Бланар.
В мае президент Владимир Путин напомнил, что в 2022 году российская и украинская делегации в Стамбуле согласовали проект соглашения, который был парафирован украинской стороной. Однако затем, рассказал Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил ему, что Киев не может подписывать подобный документ «с пистолетом у виска», и предложил России отвести войска от Киева. Москва выполнила это условие, отметил глава государства.
Российский лидер пояснил, что занимавший тогда пост главы правительства Великобритании Джонсон заявил, что Украина не должна подписывать соглашение с Россией, поскольку оно, по его мнению, является несправедливым. «А кто определяет, справедливо оно или нет, если представитель украинской стороны парафировал эти документы? Что здесь несправедливо, кто это определяет? Пообещали помощь [Украине] и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор», — сказал президент.
Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта при условии устранения его первопричин. Среди них — полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя, частью России, закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация, а также отмена западных санкций против России.
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