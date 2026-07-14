МИД Словакии раскрыл роль Запада в срыве урегулирования на Украине

Российский лидер пояснил, что занимавший тогда пост главы правительства Великобритании Джонсон заявил, что Украина не должна подписывать соглашение с Россией, поскольку оно, по его мнению, является несправедливым. «А кто определяет, справедливо оно или нет, если представитель украинской стороны парафировал эти документы? Что здесь несправедливо, кто это определяет? Пообещали помощь [Украине] и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор», — сказал президент.