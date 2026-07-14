Иран нанёс ракетные удары по американской авиабазе в Иордании

Ранее иранские военные нанесли удары по американским объектам в нескольких странах Ближнего Востока. Среди целей, по которым ударил Иран, — военная инфраструктура США в Бахрейне, радар дальнего обнаружения и морской радар в Омане. Также КСИР поразил топливные хранилища и склады с боеприпасами на базе Принц Хасан в Иордании, ремонтные мастерские и ангары на базе Шейх-Иса в Бахрейне, а также резервуары с топливом и зенитно-ракетные комплексы Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте.