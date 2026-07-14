Азаров заявил о неготовности Украины к зиме по газу и углю

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна не готова к зимнему сезону ни по газу, ни по углю. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.
«Ни по газу, ни по углю у них готовности к зимнему периоду еще нет», — сказал Азаров.
По его оценке, в подземных газохранилищах запасено лишь около 7 млрд кубометров — примерно половина от необходимого минимума для теплой зимы, а для холодного сезона требуется 20 млрд. Что касается угля, то, по словам Азарова, на складах сейчас порядка 2 млн тонн, чего хватит до сентября. Экс-премьер подчеркнул, что Украине необходимо загрузить на склады еще как минимум 3 млн тонн, однако этого пока не делается.
Ранее глава компании Yasno Сергей Коваленко предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине из-за аномальной жары. По его словам, страна может столкнуться с новой проблемой — перегрузкой сетей.