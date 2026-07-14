Азаров заявил о неготовности Украины к зиме по газу и углю

По его оценке, в подземных газохранилищах запасено лишь около 7 млрд кубометров — примерно половина от необходимого минимума для теплой зимы, а для холодного сезона требуется 20 млрд. Что касается угля, то, по словам Азарова, на складах сейчас порядка 2 млн тонн, чего хватит до сентября. Экс-премьер подчеркнул, что Украине необходимо загрузить на склады еще как минимум 3 млн тонн, однако этого пока не делается.