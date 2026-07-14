Власти рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на Кубань

Один человек пострадал в Северском районе Краснодарского края из-за падения фрагментов дрона ВСУ, сообщил в телеграм-канале региональный оперштаб.
«Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в оперштабе.
Обломки украинских беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На местах работают оперативные и специальные службы.
На Афипском НПЗ после падения фрагментов БПЛА произошло возгорание, в нескольких частных домах были повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов повреждения получили стекла, дверь и потолок в квартире.
«Повреждено здание на ж/д переезде. Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома», — говорится в сообщении.
Кроме того, после падения обломков БПЛА возгорания произошли на одной из дорог в хуторе Коваленко, их оперативно ликвидировали. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного дома.
Также минувшей ночью отразили массовую атаку украинских беспилотников в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров. После падения фрагментов БПЛА в промзоне Салават зафиксировали ряд очагов задымления, пострадавших не было.
В ночь на 14 июля ПВО уничтожили в регионах России 288 украинских беспилотников самолетного типа.
Дроны перехватили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областях, а также в Московском регионе, в Краснодарском крае, Крыму, Башкирии, над акваториями Азовского и Черного морей.
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