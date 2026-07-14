Китай возмутился из-за попытки японских судов спастись от тайфуна в Тайваньском проливе

Пекин выразил протест Токио по дипломатическим каналам после того, как патрульные суда японской береговой охраны укрылись от тайфуна «Бави» в Тайваньском проливе. Токио ответил, что не может принять такой протест, сообщает со ссылкой на дипломатические источники агентство Kyodo News.