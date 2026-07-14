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Китай возмутился из-за попытки японских судов спастись от тайфуна в Тайваньском проливе

Пекин выразил протест Токио по дипломатическим каналам после того, как патрульные суда японской береговой охраны укрылись от тайфуна «Бави» в Тайваньском проливе. Токио ответил, что не может принять такой протест, сообщает со ссылкой на дипломатические источники агентство Kyodo News.

Пекин выразил протест Токио по дипломатическим каналам после того, как патрульные суда японской береговой охраны укрылись от тайфуна «Бави» в Тайваньском проливе. Токио ответил, что не может принять такой протест, сообщает со ссылкой на дипломатические источники агентство Kyodo News.

В конце прошлой недели супертайфун «Бави», пройдя Тайвань, приблизился к Окинаве. Корабли предпочли уйти в Тайваньский пролив. Там находились не только японские корабли, но и суда из других стран.

Корабли береговой охраны Японии и ранее заходили в пролив во время штормов. В частности, аналогичный протест со стороны КНР Токио уже получал в сентябре 2022 года. «Китай может проявлять повышенную чувствительность из-за ухудшения китайско-японских отношений», — объяснил реакцию Пекина источник агентства.

Отношения между странами обострились после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ноябре 2025 года о кризисе вокруг Тайваня как об «экзистенциальной угрозе», которая позволяет Токио использовать «право на коллективную самооборону». Власти КНР расценили высказывания как вмешательство во внутренние дела страны.

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