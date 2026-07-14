На подлете к Москве сбили два БПЛА

Средства ПВО сбили на подлете к Москве два украинских беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил он.
Это первые дроны, сбитые на подступах к городу с начала суток.
Накануне, утром 13 июля, Собянин сообщил, что с вечера предыдущего дня в направлении столичного региона было запущено более 350 украинских беспилотников. По его словам, силы ПВО уничтожили большинство дронов на дальних подступах к Москве, в том числе 50 летевших на столицу.
В ночь на 13 июля при атаке беспилотников в подмосковном поселке Пионерский Истринского района погибли три человека, еще трое получили ранения. По данным местных властей, разрушены пять жилых домов, повреждены автомобили. Повреждения также зафиксированы в Солнечногорске и Можайском районе.
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