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Иран атаковал авиабазу США в Иордании, с которой ударили по школе в Минабе

Корпус стражей исламской революции заявил о ракетном ударе Ирана по американской базе в Иордании. Иорданские власти подтвердили факт атаки, но настаивают, что ракеты были перехвачены.

Корпус стражей исламской революции заявил о ракетном ударе Ирана по американской базе в Иордании. Иорданские власти подтвердили факт атаки, но настаивают, что ракеты были перехвачены.

«Место дислокации американского противника на авиабазе в Иордании подверглось ракетному обстрелу… Мы наказали американских преступников», — указано в заявлении КСИР.

Утверждается, что именно с этой базы 28 февраля, в первый день американо-израильской операции против Ирана, был нанесен удар по школе в Минабе. В результате погибли, по разным данным, около 170 человек, большинство — дети.

В обращении к властям и народу Иордании КСИР заявил, что Иран «не только не питает вражды к вашей стране, но и любит вас, благородный народ, который понимает боль и угнетение палестинского народа больше, чем любая другая нация, и осведомлен о преступлениях сионистского режима». В заявлении иорданские власти призвали ликвидировать американские базы на своей территории.

Иорданское информагентство Petra сообщило, что средства ПВО перехватили четыре иранские ракеты. Сообщается, что жертв и материального ущерба не допущено. Власти США данные об атаке на базу не комментировали.

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