Иран атаковал авиабазу США в Иордании, с которой ударили по школе в Минабе

В обращении к властям и народу Иордании КСИР заявил, что Иран «не только не питает вражды к вашей стране, но и любит вас, благородный народ, который понимает боль и угнетение палестинского народа больше, чем любая другая нация, и осведомлен о преступлениях сионистского режима». В заявлении иорданские власти призвали ликвидировать американские базы на своей территории.