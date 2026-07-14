В Казахстане подготовили более 230 новых промышленных проектов

«Для финансирования приоритетных отраслей из 1 трлн тенге выделено из бюджета холдингу “Байтерек” 398 млрд тенге. Холдингом профинансированы проекты на 5,1 трлн тенге. Дополнительно МНЭ подготовлены 10 расширенных отраслевых анализов по всем основным сырьевым сегментам. На основе них сформирован пул из 231 перспективного проекта в металлургии, нефтегазохимии, углехимии и АПК. Сформирован список из 200 ведущих иностранных компаний — потенциальных стратегических партнеров», — заявил Жумангарин.