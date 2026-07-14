Трамп высоко оценил подаренную Путиным хоккейную шайбу

Трамп ранее заявил о том, что Владимир Путин пригласил его в Москву. После этого республиканец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым общался на полях саммита НАТО, и поинтересовался, как тот отнесся бы к идее личного визита в российскую столицу.