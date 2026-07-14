Трамп высоко оценил подаренную Путиным хоккейную шайбу

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на хоккейную шайбу, которую ему передал в подарок президент России Владимир Путин. Об этом сообщил американский продюсер и глава кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.
По его словам, подарок Трампу передал председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, возглавлявший американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме. Встреча с президентом США состоялась спустя неделю после его поездки в Россию.
— Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест. После этого, как вы, вероятно, видели в сообщениях СМИ, президенты Трамп и Путин более полутора часов разговаривали по телефону, обсуждая двусторонние контакты и переговорный процесс, — сказал Мао.
Продюсер также выразил мнение в разговоре с ТАСС, что возможная встреча лидеров России и США может дать положительные результаты. По его словам, существуют основания для «осторожного оптимизма» относительно продвижения мирного процесса.
Трамп ранее заявил о том, что Владимир Путин пригласил его в Москву. После этого республиканец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым общался на полях саммита НАТО, и поинтересовался, как тот отнесся бы к идее личного визита в российскую столицу.