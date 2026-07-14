Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВПК в Киеве

Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности Киева, сообщило в «Максе» Минобороны.
«В городе Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками.
Минувшей ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. Также загорелись два складских помещения в Голосеевском районе Киева, рассказывал он. В городе работали силы противовоздушной обороны (ПВО).
В ночь на 13 июля российские военные нанесли удар по инфраструктуре порта Черноморск в Одесской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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