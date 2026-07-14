Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВПК в Киеве

В Киеве ночью были слышны взрывы. Также удары наносились по объектам портовой инфраструктуры в порту Южный, сообщило Минобороны. Удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины, подчеркивает ведомство.

Источник: РБК

Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности Киева, сообщило в «Максе» Минобороны.

«В городе Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками.

Минувшей ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. Также загорелись два складских помещения в Голосеевском районе Киева, рассказывал он. В городе работали силы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 13 июля российские военные нанесли удар по инфраструктуре порта Черноморск в Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше