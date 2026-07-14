При падении обломков дрона на Кубани пострадал один человек

При падении обломков беспилотника пострадал один человек в Северском районе Кубани, сообщил оперштаб региона.
«В Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, обломки дрона обнаружены по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На всех местах работают оперативные и специальные службы.
Кроме того, зафиксировано возгорание на Афипском НПЗ.
Глава Северского района Алексей Чеверев утром 10 июля сообщал, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. Возгорание ликвидировали в 9:35 мск. По предварительным данным, пострадавших нет. В тот же день обломки дрона также упали во дворе частного дома и на территории предприятия в станице Северской.
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