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При падении обломков дрона на Кубани пострадал один человек

При падении обломков беспилотника пострадал один человек в Северском районе Кубани, сообщил оперштаб региона.

Источник: РБК

При падении обломков беспилотника пострадал один человек в Северском районе Кубани, сообщил оперштаб региона.

«В Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обломки дрона обнаружены по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На всех местах работают оперативные и специальные службы.

Кроме того, зафиксировано возгорание на Афипском НПЗ.

Глава Северского района Алексей Чеверев утром 10 июля сообщал, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. Возгорание ликвидировали в 9:35 мск. По предварительным данным, пострадавших нет. В тот же день обломки дрона также упали во дворе частного дома и на территории предприятия в станице Северской.

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