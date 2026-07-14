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За ночь в регионах России сбили 288 украинских беспилотников

Подразделения ПВО в течение ночи на вторник, 14 июля, уничтожили в регионах России 288 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Подразделения ПВО в течение ночи на вторник, 14 июля, уничтожили в регионах России 288 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июля до 08.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

БПЛА были перехвачены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областях, а также в московском регионе, в Краснодарском крае, республике Крым и Башкортостане, над акваториями Азовского и Черного морей.

Материал дополняется.

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