За ночь в регионах России сбили 288 украинских беспилотников

Подразделения ПВО в течение ночи на вторник, 14 июля, уничтожили в регионах России 288 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июля до 08.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
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