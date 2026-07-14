Минобороны России отчиталось об ударе по Киеву и одесскому порту «Южный»

В Киеве российские ВС РФ ударили по предприятиям военной промышленности, которые участвовали в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников, заявили в ведомстве. В порту «Южный» были атакованы объекты, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, следует из сводки Минобороны. Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками.