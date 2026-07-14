Смерть сенатора Грэма* ударила по израильским планам в США

Линдси Грэм* был одним из самых ярых сторонников жёсткой линии в отношении Ирана. Его уход может изменить баланс сил в Конгрессе. В США продолжаются дебаты о войне с Ираном. Израиль настаивает на жёстких мерах. В администрации Трампа также обсуждают варианты действий. В Конгрессе растёт усталость от конфликтов на Ближнем Востоке. В Израиле опасаются, что без Грэма* их голос станет менее слышным. В Вашингтоне ищут новых союзников. Политическая борьба вокруг Ирана продолжается.