Смерть сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) стала серьёзным ударом по усилиям Израиля убедить США продолжить военную кампанию против Ирана, пишет Politico со ссылкой на экспертов. Республиканец из Южной Каролины был одним из самых влиятельных сторонников еврейского государства в Конгрессе и активно выступал за военные удары по Тегерану.
Грэм* поддерживал Израиль по многим вопросам — от оборонных контрактов до нормализации отношений с Саудовской Аравией. Он нередко призывал к военным действиям, когда Трамп колебался. Аналитики отмечают, что Израиль потерял «постоянного представителя», который появлялся на телевидении и использовал свой авторитет для продвижения израильских интересов.
Смерть сенатора особенно некстати на фоне растущего недовольства политикой Грэма* как среди демократов, так и республиканцев. В Белом доме заявили, что Трамп «прислушивается к разным мнениям по Ирану, но решение принимает исходя из интересов страны».
В Израиле пока не комментируют потерю союзника. Однако дипломаты признают, что Грэм* был ключевым каналом влияния в Вашингтоне. Его смерть может замедлить продвижение израильских инициатив.
Линдси Грэм* был одним из самых ярых сторонников жёсткой линии в отношении Ирана. Его уход может изменить баланс сил в Конгрессе. В США продолжаются дебаты о войне с Ираном. Израиль настаивает на жёстких мерах. В администрации Трампа также обсуждают варианты действий. В Конгрессе растёт усталость от конфликтов на Ближнем Востоке. В Израиле опасаются, что без Грэма* их голос станет менее слышным. В Вашингтоне ищут новых союзников. Политическая борьба вокруг Ирана продолжается.
В смерти сенатора Грэма* нашли несостыковки.
* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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