Трамп счел конспирологией версию о причастности России к смерти сенатора Грэма

Во время интервью с американским президентом ведущий отметил, что Линдси Грэм «выглядел неважно» после поездки на Украину. Журналист спросил у Дональда Трампа, нет ли у него подозрений в том, что к смерти сенатора причастна Россия. «Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать “да”, но полагаю, что у него (господина Грэма.— “Ъ”) были проблемы (со здоровьем.— “Ъ”), и очень тяжелые. И его отец умер примерно в том же возрасте», — сказал господин Трамп.