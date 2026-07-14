ФСБ предотвратила атаку дронов на военный завод в Подмосковье

ФСБ предотвратила атаку дронов на оборонный завод в Подмосковье. Исполнитель задержан, его сообщник погиб при задержании. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, 35 FPV-дронов с взрывными устройствами были спрятаны в партии керамической плитки. Беспилотники тщательно замаскировали и собрали ещё до отправки в Россию. Груз хранился в арендованном ангаре недалеко от предприятия, которое должно было стать целью атаки.
Средства поражения доставили в Московскую область транзитом через Словакию, Польшу и Беларусь.
Кроме того, ФСБ сообщила о предотвращении терактов против офицеров Министерства обороны.
Сейчас с задержанным исполнителем работают следователи. Оперативные мероприятия продолжаются.