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ФСБ предотвратила атаку дронов на военный завод в Подмосковье

ФСБ предотвратила атаку дронов на оборонный завод в Подмосковье.

ФСБ предотвратила атаку дронов на оборонный завод в Подмосковье. Исполнитель задержан, его сообщник погиб при задержании. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, 35 FPV-дронов с взрывными устройствами были спрятаны в партии керамической плитки. Беспилотники тщательно замаскировали и собрали ещё до отправки в Россию. Груз хранился в арендованном ангаре недалеко от предприятия, которое должно было стать целью атаки.

Средства поражения доставили в Московскую область транзитом через Словакию, Польшу и Беларусь.

Кроме того, ФСБ сообщила о предотвращении терактов против офицеров Министерства обороны.

Сейчас с задержанным исполнителем работают следователи. Оперативные мероприятия продолжаются.

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