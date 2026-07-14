ФСБ предотвратила атаку дронов на военный завод в Подмосковье

По данным спецслужбы, 35 FPV-дронов с взрывными устройствами были спрятаны в партии керамической плитки. Беспилотники тщательно замаскировали и собрали ещё до отправки в Россию. Груз хранился в арендованном ангаре недалеко от предприятия, которое должно было стать целью атаки.