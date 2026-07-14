Мошенничество платежного оператора в Японии оставило без денег тысячи ресторанов

6 июля компания подала заявление о банкротстве с долгами почти в 115,2 млрд иен ($711 млн) — это крупнейший дефолт в стране с начала года. Как заявили в исследовательской компании Tokyo Shoko Research, этот крах стал результатом систематического мошенничества: оператор около 20 лет подделывал финансовые отчеты, чтобы скрыть крах своей бизнес-модели, не выдержавшей конкуренции со смарт-платежами и QR-кодами. Позже это подтвердил в суде и сам директор Zentoshin.