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СБУ привлекла детей к подготовке теракта в Подмосковье

СБУ привлекла детей 13−16 лет к попытке удара по ВПК в Подмосковье.

Служба безопасности Украины (СБУ) привлекла детей в возрасте 13−16 лет к активации сим-карт для управления FPV-дронами, которыми планировала ударить по подмосковному предприятию ВПК, сообщила ФСБ. Удар был сорван, все 35 беспилотников уничтожены.

По информации ФСБ, злоумышленники заранее доставили в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам РЭБ и оснащённых иностранной взрывчаткой. Беспилотники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием. Исполнитель атаки, завербованный СБУ, собрал и активировал дроны, а также наладил связь с зарубежными операторами.

ФСБ подчеркнула, что СБУ привлекла несовершеннолетних к выполнению отдельных поручений, включая активацию сим-карт. После запуска дронов все они были уничтожены силами спецподразделения ФСБ. Безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована.

Исполнитель задержан и даёт признательные показания. Арендатор склада при задержании оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.

Это не первый случай привлечения СБУ несовершеннолетних к диверсионной деятельности. Киев использует подростков в своих операциях. Россия неоднократно заявляла о террористических методах украинских спецслужб. В Кремле подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа. ФСБ продолжает оперативные мероприятия по выявлению каналов поставки дронов. В Подмосковье усилены меры безопасности. Расследование продолжается. Следственные органы устанавливают всех причастных. Власти призывают граждан сообщать о подозрительных предметах. ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам Украины.

ФСБ предотвратила атаку дронов на военный завод в Подмосковье.

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