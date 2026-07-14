По информации ФСБ, злоумышленники заранее доставили в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам РЭБ и оснащённых иностранной взрывчаткой. Беспилотники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием. Исполнитель атаки, завербованный СБУ, собрал и активировал дроны, а также наладил связь с зарубежными операторами.
ФСБ подчеркнула, что СБУ привлекла несовершеннолетних к выполнению отдельных поручений, включая активацию сим-карт. После запуска дронов все они были уничтожены силами спецподразделения ФСБ. Безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована.
Исполнитель задержан и даёт признательные показания. Арендатор склада при задержании оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.
Это не первый случай привлечения СБУ несовершеннолетних к диверсионной деятельности. Киев использует подростков в своих операциях. Россия неоднократно заявляла о террористических методах украинских спецслужб. В Кремле подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа. ФСБ продолжает оперативные мероприятия по выявлению каналов поставки дронов. В Подмосковье усилены меры безопасности. Расследование продолжается. Следственные органы устанавливают всех причастных. Власти призывают граждан сообщать о подозрительных предметах. ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам Украины.
ФСБ предотвратила атаку дронов на военный завод в Подмосковье.
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