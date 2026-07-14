Это не первый случай привлечения СБУ несовершеннолетних к диверсионной деятельности. Киев использует подростков в своих операциях. Россия неоднократно заявляла о террористических методах украинских спецслужб. В Кремле подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа. ФСБ продолжает оперативные мероприятия по выявлению каналов поставки дронов. В Подмосковье усилены меры безопасности. Расследование продолжается. Следственные органы устанавливают всех причастных. Власти призывают граждан сообщать о подозрительных предметах. ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам Украины.