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ФСБ рассказала о дронах, которыми ВСУ хотели атаковать подмосковный завод ОПК

ФСБ раскрыла происхождение систем управления дронами, которыми Киев планировал атаковать оборонный завод в Подмосковье.

ФСБ раскрыла происхождение систем управления дронами, которыми Киев планировал атаковать оборонный завод в Подмосковье. Навигационное оборудование для 35 FPV-беспилотников оказалось канадского производства. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, удар готовила Служба безопасности Украины. Целью был стратегический объект оборонно-промышленного комплекса в Московской области. Оперативники заранее получили разведывательную информацию о готовящейся доставке беспилотников, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы.

Дроны везли в Россию через Словакию, Польшу и Беларусь, спрятав в партии керамической плитки. Груз разместили в арендованном ангаре неподалёку от завода-цели. Исполнитель задержан, его сообщник погиб при задержании. Параллельно ФСБ сообщила о предотвращении терактов против офицеров Министерства обороны РФ.

Сейчас с фигурантами работают следователи. Оперативные мероприятия продолжаются.

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