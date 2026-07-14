ФСБ рассказала о дронах, которыми ВСУ хотели атаковать подмосковный завод ОПК

ФСБ раскрыла происхождение систем управления дронами, которыми Киев планировал атаковать оборонный завод в Подмосковье. Навигационное оборудование для 35 FPV-беспилотников оказалось канадского производства. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, удар готовила Служба безопасности Украины. Целью был стратегический объект оборонно-промышленного комплекса в Московской области. Оперативники заранее получили разведывательную информацию о готовящейся доставке беспилотников, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы.
Дроны везли в Россию через Словакию, Польшу и Беларусь, спрятав в партии керамической плитки. Груз разместили в арендованном ангаре неподалёку от завода-цели. Исполнитель задержан, его сообщник погиб при задержании. Параллельно ФСБ сообщила о предотвращении терактов против офицеров Министерства обороны РФ.
Сейчас с фигурантами работают следователи. Оперативные мероприятия продолжаются.