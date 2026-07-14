Губернатор Юрий Слюсарь поручил привлекать к дежурству на АЗС волонтеров и казаков

«Это сейчас главная проблема, которая затмевает все остальные. Люди, прошу прощения, стоя в очередях за топливом, буквально звереют. Давайте организуем волонтеров, казаков для привлечения на дежурства на заправках. Мне рассказывали на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания в очереди — нет воды, невозможно выйти. Нужно просто оказать помощь, особенно пожилым, семьям с детьми. Волонтеры не будут влезать в технологический процесс — слива, выдачи топлива. Помощь — самое главное. Здесь волонтеры должны оказаться рядом. Представьте, человек 3 часа на жаре отстоял и перед ним стоянка закрылась: приходите через 5−6 часов. Я понимаю — они не хотят все продать сразу, за первые 2 часа, и остаться без бензина вообще. Ну какая-то должна быть обратная связь. Людям должны сказать, когда будет бензин, и остальное уже на усмотрение самого человека», — сказал Юрий Слюсарь.