Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Юрий Слюсарь поручил привлекать к дежурству на АЗС волонтеров и казаков

13 июля губернатор Юрий Слюсарь на оперативном совещании в правительстве Ростовской области поручил организовать дежурство на автозаправочных станциях волонтёров и представителей казачьих формирований. Такую задачу губернатор поставил главам муниципалитетов и своим заместителям.

13 июля губернатор Юрий Слюсарь на оперативном совещании в правительстве Ростовской области поручил организовать дежурство на автозаправочных станциях волонтёров и представителей казачьих формирований. Такую задачу губернатор поставил главам муниципалитетов и своим заместителям.

«Это сейчас главная проблема, которая затмевает все остальные. Люди, прошу прощения, стоя в очередях за топливом, буквально звереют. Давайте организуем волонтеров, казаков для привлечения на дежурства на заправках. Мне рассказывали на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания в очереди — нет воды, невозможно выйти. Нужно просто оказать помощь, особенно пожилым, семьям с детьми. Волонтеры не будут влезать в технологический процесс — слива, выдачи топлива. Помощь — самое главное. Здесь волонтеры должны оказаться рядом. Представьте, человек 3 часа на жаре отстоял и перед ним стоянка закрылась: приходите через 5−6 часов. Я понимаю — они не хотят все продать сразу, за первые 2 часа, и остаться без бензина вообще. Ну какая-то должна быть обратная связь. Людям должны сказать, когда будет бензин, и остальное уже на усмотрение самого человека», — сказал Юрий Слюсарь.

Губернатор также поставил задачу минтрансу области совместно с ГАИ отрегулировать камеры видеофиксации перед заправками на выделенных полосах, чтобы людям не приходили штрафы, пока они стоят в очередях за бензином.

На топливном рынке продолжают выявлять нарушения. Начальник донского главка МВД Александр Речицкий доложил о проверках по 27 фактам: нарушение пожарной безопасности, незаконная реализация топлива, продажа некачественного топлива. Изъято 38 тонн топлива и кустарное оборудование. Работа продолжается.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше